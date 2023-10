Speciale infrastrutture: da Ostiense alla Tiburtina, il futuro industriale della città è al Tecnopolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È passato un quarto di secolo da quando, per effetto della graduale dismissione delle fabbriche nel quadrante Ostiense-Marconi, a Roma sulla via Tiburtina ha iniziato a prendere forma il Tecnopolo: un moderno hub industriale, che si sviluppa su 72 ettari di terreno e conta oggi 150 imprese attive, tre complessi residenziali, aree verdi adibite allo sport outdoor e orti urbani. Sono 2.500 gli impiegati, a cui si aggiungono dirigenti ed esperti, che ogni giorno raggiungono la zona. E già sembrano far eco alle frotte di operai che fino agli anni Sessanta del secolo scorso raggiungevano in treno la via Ostiense, per lavorare al Gazometro o alla Miralanza, alla Centrale Montemartini o al Mattatoio e anche ai Mercati Generali. Al Tecnopolo Tiburtino, però, ci si arriva soltanto in auto o in moto. "Stiamo studiando per il futuro la possibilità di navette aziendali private per portare qui le persone a lavorare dagli snodi della mobilità urbana limitrofi: la stazione Tiburtina, ad esempio", ha spiegato il direttore del Tecnopolo, Gianluca Sammaritano, in occasione di un tour insieme all'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. (segue) (Rer)