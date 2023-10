Speciale infrastrutture: "El Economista", Acs e Mundys continueranno a sostenere crescita Abertis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs e Mundys continueranno a sostenere la crescita di Abertis attraverso acquisizioni e aggiudicazioni di concessioni in tutto il mondo, evitando così che l'operatore spagnolo di strade a pedaggio aumenti il proprio indebitamento e, con esso, metta a rischio il proprio rating creditizio. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". Abertis inizia questa fase con un livello di indebitamento netto (al 30 giugno 2023) di 22,3 miliardi di euro, il 2,4 per cento in più rispetto ai 21,8 miliardi di euro della fine del 2022, principalmente a causa delle variazioni dei tassi di cambio. Acs e Mundys finanzieranno la maggior parte degli investimenti necessari all'azienda per affrontare la sua crescita inorganica. In questo modo daranno continuità al contributo apportato alla fine dell'anno scorso di un credito di 1 miliardo di euro tra Abertis Holdco e Abertis Infraestructuras. Una delle opzioni a cui Abertis ha fatto ricorso negli ultimi anni per ridurre lo sforzo di investimento è la creazione di alleanze con fondi internazionali, pur mantenendo il controllo del progetto. "El Economista" sottolinea che nei prossimi giorni Abertis dovrà affrontare la risoluzione di due processi competitivi in cui ha scommesso molto. (Spm)