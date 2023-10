Speciale infrastrutture: Sace con Finlombarda e Como Acqua per nuovo accordo da 5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, ha siglato un contratto di finanziamento con Como Acqua Srl per un importo del valore complessivo pari a 5 milioni di euro e con durata 6 anni, assistito dalla Garanzia SupportItalia di SACE. L'operazione concorrerà a sostenere la costante crescita di Como Acqua Srl, gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Como, e il suo piano pluriennale di investimenti. L'iniziativa della società finanziaria di Regione Lombardia - dichiara Massimo Sertori, assessore regionale con delega, tra le altre, all'Utilizzo della Risorsa Idrica - si affianca all'azione di supporto avviata da tempo da Regione Lombardia per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato. In particolare - continua Sertori - nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Como sono state stanziate, con i fondi derivanti dal "Piano Lombardia", risorse pari a 7,4 milioni di euro per il finanziamento di ben 17 interventi del valore totale di quasi 13 milioni di euro, prevalentemente impiegati per l'ottimizzazione del segmento fognatura e depurazione". "Il settore idrico è indubbiamente strategico per la competitività della nostra regione e patrimonio da valorizzare. L'operazione conclusa a favore di Como Acqua conferma il nostro impegno al fianco di Regione Lombardia per uno sviluppo sostenibile e una gestione efficiente della risorsa idrica che garantisca a cittadini e imprese della Lombardia un servizio di qualità", ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda Spa. (Com)