Speciale infrastrutture: la Sardegna alla Fiera TTG Travel experience di Rimini

- Lo stand della Sardegna ha uno spazio espositivo di 608 metri quadri con 46 espositori, in rappresentanza dei vari comparti del settore turistico isolano: strutture ricettive; agenzie di viaggio e tour operator; aziende di noleggio con conducente e bus operator; imprese di promozione turistica; società di organizzazione eventi. “Si tratta di una delle più importanti manifestazioni ‘B2B’ per la promozione del turismo e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Con la presenza a Rimini riprende la promozione della ‘Destinazione Sardegna’ negli appuntamenti fieristici nazionali e internazionali”, ha sottolineato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. (Rsc)