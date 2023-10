Medio Oriente: premier francese Borne, siamo attenti a non dare aiuti a organizzazioni terroristiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Francia è "estremamente vigile affinché nessun aiuto economico di Parigi vada ad una qualsiasi organizzazione terroristica, né a Gaza né altrove". Lo ha detto la premier francese Elisabeth Borne, intervenendo all'Assemblea nazionale. "Non ignoro le interrogazioni sul nostro aiuto umanitario. Il nostro aiuto è versato a degli organismi dell'Onu sul posto, che agiscono direttamente per l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare, la sanità o l'educazione", ha detto la premier. Il leader dei repubblicani, Eric Ciotti, era in precedenza intervenuto, chiedendo il taglio degli aiuti "allo sviluppo a coloro che partecipano al finanziamento del terrorismo". (Frp)