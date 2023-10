Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno Mirzoyan sente omologo britannico Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo britannico James Cleverly, con cui ha discusso della situazione relativa alla sicurezza nel Caucaso meridionale a seguito di quanto avvenuto nelle ultime settimane nel Nagorno-Karabakh. Lo riporta il ministero degli Esteri armeno in una nota, in cui viene spiegato che Mirzoyan ha sottolineato a Cleverly che “l’Armenia aveva ripetutamente avvertito sulla chiara intenzione dell’Azerbaigian di sottoporre il Nagorno-Karabakh a una pulizia etnica”. Il ministro armeno ha quindi osservato che “la comunità internazionale non è riuscita a impedire l'attuazione di questa intenzione con misure efficaci”, precisando che gli sviluppi della situazione hanno causato “lo sfollamento forzato di oltre 100 mila residenti del Nagorno-Karabakh e problemi umanitari che richiedono una soluzione urgente”. Come si legge nella nota del dicastero di Erevan, Mirzoyan e Cleverly si sono anche confrontati sulla possibilità di espandere l’agenda bilaterale tra Armenia e Regno Unito.(Rum)