Nadef: Dell'Olio (M5s), scostamento inutile senza effetti su Pil e tasche italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella consueta girandola di audizioni sulla Nadef, in corso in questi giorni, c'è un passaggio della relazione di Bankitalia su cui vale la pena soffermarsi. Il passaggio recita testualmente: 'il governo ha deciso di attuare una manovra espansiva per l'anno prossimo e dall'impatto sostanzialmente nullo nel biennio successivo'. Ci permettiamo di far notare che anche l'impatto sull'anno prossimo, sempre seguendo Bankitalia, è a dir poco ottimistico, visto che il +1,2 per cento di crescita del Pil previsto dal governo è nettamente superiore a tutte le principali previsioni sin qui uscite tra Ocse, Fmi, Commissione Ue, Prometeia, drammaticamente ancorate agli zero virgola". Lo comunica in una nota Gianmauro Dell'Olio (M5s), vicepresidente della commissione Bilancio della Camera. "Ma soprattutto, anche grazie all'analisi della nostra Banca centrale, emerge piuttosto nitidamente l'inutilità dello scostamento di bilancio da 15 miliardi descritto dalla Nadef come base per la prossima Legge di bilancio. Queste risorse in deficit, infatti, vengono sostanzialmente usate soltanto per confermare il precedente e sin troppo esiguo taglio del cuneo fiscale, peraltro già ampiamento divorato dall'inflazione, senza mettere nemmeno un euro in più nel 2024 nelle tasche degli italiani. Ne deriva che dallo stesso scostamento non arriverà nemmeno un euro aggiuntivo per agevolare gli investimenti e riattivare un ritmo di crescita che il governo Meloni ha fatto letteralmente crollare. Il M5s non è affatto contrario allo scostamento di bilancio come strumento in sé, vedasi quanto abbiamo fatto in pandemia, ma questa operazione del governo Meloni è del tutto inutile. Da qualunque parte la si guardi, questa Nadef è un disastro", conclude.(Com)