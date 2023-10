© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli sono state annullate le chiusure dell'uscita dello svincolo di Melegnano previste nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre; dalle 11 alle 13 di giovedì 12 ottobre; dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 ottobre; dalle 11 alle 13 di venerdì 13 ottobre; dalle 21 di venerdì 13 alle 5 di sabato 14 ottobre. (Com)