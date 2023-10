Medio Oriente: Conte, intifada grillina? Da "Il Foglio" affastellamento di bislaccherie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gentile direttore, quest’oggi il suo giornale, al pari di un qualsivoglia giornaletto di partito, cede alla debolezza di pubblicare un articolo costruito su una artificiosa suggestione che vorrebbe addirittura alludere a rapporti, diretti o indiretti che siano, tra il M5s e organizzazioni 'terroristiche' palestinesi. La suggestione è già anticipata nel titolo del pezzo, a firma del pur valente Simone Canettieri: 'Intifada grillina'", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, replicando così al quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. "La prova regina di questa connessione sarebbe una visita degli onorevoli Davide Tripiedi e Stefania Ascari 'nei campi profughi palestinesi in Libano' (vergognosi). Un ulteriore riscontro sarebbe nel fatto che, nel 2019, l’allora capogruppo M5s in commissione Esteri di palazzo Madama Gianluca Ferrara ricevette in Senato il vicepresidente di una organizzazione noprofit, la Onlus Abspp, tale Sulaiman Hijazi (ma come si è permesso?). Il tutto mentre - scrive l’articolista - l’ambasciatore d’Israele proprio in queste ore avrebbe parlato di 'ong che, con la scusa del supporto umanitario, finanziano i terroristi' (ma non si comprende se trattasi di questa ong o di altre, l’articolista non lo precisa, ma va bene lo stesso, meglio alludere!)", osserva l'ex premier. (segue) (Rin)