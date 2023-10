Medio Oriente: Conte, intifada grillina? Da "Il Foglio" affastellamento di bislaccherie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'L'intifada grillina' - pennellata con finezza da questo giornale - si completa con il coinvolgimento del sottoscritto, quale leader del M5s. E qui il giornalista si supera perché arriva a esibire anche una prova fotografica. Si scopre che il tal Sulaiman Hijazi ha pubblicato su un suo profilo social una foto in cui compare accanto a me, scattata a settembre del 2022 in occasione di un mio passaggio a Milano. Qui una precisazione è d’obbligo: l’autore del pezzo ieri ha chiamato il mio staff della comunicazione. A niente sono valse le precisazioni che non ho mai avuto in agenda un incontro con l'associazione in questione e che la foto è stata scattata a Milano in occasione della campagna elettorale per le scorse elezioni politiche, una campagna contrassegnata da migliaia di altre foto e strette di mano con tantissime persone incontrate a margine di comizi e momenti elettorali. Ma per l’articolista - evidenzia ancora Conte - tutto fa brodo, e di brodo in brodo ogni elemento diventa utile per costruire il vacuo e ridicolo teorema secondo cui il Movimento avrebbe fiancheggiato la reazione armata contro Israele. Il culmine di tutte queste lepidezze che vengono attribuite al M5s è la seguente frase: 'Uno zibaldone di pensieri (e opere) volte a giustificare la lettura secondo la quale sui fucili palestinesi possono fiorire i garofani del progresso'. Dopo la lettura di questo pezzo mi è venuto spontaneo ripensare ai due governi da me presieduti e ai tre anni di intensa politica estera perseguita nel Conte I e nel Conte II. Nel pezzo nessun accenno su questo, nessuna reale volontà di affrontare e ricordare, in modo serio, le posizioni assunte in merito alla questione israeliano-palestinese. Alla fine mi è venuta - lo confesso - un po’ di tristezza. E - conclude - mi è venuto spontaneo chiedermi: ma è possibile che 'Il Foglio' si possa prestare a tale superficiale affastellamento di bislaccherie, rinunciando ad un’analisi più onesta e meno semplicistica della complessa situazione in Medio Oriente e di fatto alimentando uno scontro tra tifoserie, o da una parte o dall’altra?". (Rin)