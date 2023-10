Sciopero taxi: troppe licenze, a Milano il problema è la viabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo sciopero dei mezzi pubblici di lunedì 9 ottobre, oggi è il turno dei taxi. I tassisti, aderenti alle sigle sindacali Usb, Orsa e Fast Confsal, protestano contro l'aumento delle licenze decise dal governo con il Decreto Asset. "È un decreto poco chiaro. Infatti anche il comune di Roma e di Milano sono contrari". Lo ha detto un tassista appartenente al sindacato Satam. C'è "bisogno di avere licenze, noi abbiamo chiesto di sederci a un tavolo per capire quante licenze possano servire". Sicuramente "mille sono troppe, per Milano servirebbero 300 e 400". Il problema, non sono tanto le licenze, quanto "la viabilità". Infatti, "ci sono delle corsie tranviarie dove potremmo passare che andrebbero a snellire il traffico", ha concluso il tassista. L' aumento "delle licenze non va bene. Adesso il turismo è tanto, ma poi se finisce, cosa facciamo?". Dichiara invece un altro tassista, commentando lo sciopero di oggi. Bisogna "prima risolvere il traffico, magari aumentando il costo degli ingressi in Area C". Poi, si dovrebbe "fare in modo di non far entrare troppa gente in centro". In ogni caso, "aumentare le licenze non risolve il problema". (Rem)