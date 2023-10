Torino: firmato primo Local green deal per la neutralità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso per la stesura del Climate City Contract, il documento che guiderà Torino verso la neutralità climatica nel 2030. La Sala Colonne di Palazzo Civico ha ospitato oggi la firma del primo Local Green Deal che ha come obiettivo la realizzazione in città di un sistema del cibo sostenibile e circolare. A siglare l’accordo l’assessora comunale alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, il presidente di Environment Park Giacomo Portas, il dirigente della Camera di Commercio di Torino Guido Cerrato su delega del presidente Dario Gallina e i rappresentanti di piccole e medie imprese e start-up che hanno contributo alla stesura della progettualità. (segue) (Rpi)