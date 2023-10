Roma: Fadlun (Comunità ebraica), timori a causa guerra ci sono ma sentiamo solidarietà Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli chiedeva se nella Comunità ebraica di Roma ci fossero timori a fronte di quanto sta accadendo in Israele, in vista dell'80mo anniversario del rastrellamento del quartiere ebraico, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha risposto: "Certo che abbiamo timore, ma abbiamo timori da sempre però c'è l'Italia che ci protegge, che in ogni modo si sta impegnando per farlo". A margine della presentazione degli eventi del 16 ottobre in Campidoglio, Fadlun ha affermato: "Sentiamo solidarietà, siamo circondati dal calore del Paese". (Rer)