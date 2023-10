Medio Oriente: Pd-M5s-Avs, liberare ostaggi ed evitare escalation militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "ad attivarsi immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa, sia in seno all'Ue, che insieme agli alleati, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e garantire ad Israele il diritto di esistere e difendersi" e "a mettere in campo ogni sforzo per ricostruire un processo di pace e riaffermare il diritto di Israele e Palestina alla coesistenza sulla base dello spirito e delle condizioni poste dagli accordi di Oslo per l'obiettivo 'due popoli due Stati'". E' quanto si legge nella risoluzione presentata alla Camera da Partito democratico-Movimento cinque stelle-Alleanza verdi e sinistra, sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. "La Camera considera necessario richiamare la comunità internazionale alla ripresa di una prospettiva di pace giusta e credibile, nel rispetto della legalità interazionale - continua il documento - e si appella alla comunità internazionale a continuare a fornire alla popolazione civile di Gaza l'accesso a beni essenziali e vitali quali cibo, acqua o elettricità, in particolare in un contesto dove circa due milioni di palestinesi - tra cui circa novecentomila bambini - vivono in condizioni di estrema deprivazione". (Rin)