Imprese: Generali conclude il primo Hackathon Sostenibilità

Si è appena concluso a Ca' Corniani – Terra d'Avanguardia il primo Hackathon Sostenibilità di Generali, che ha coinvolto 130 partecipanti tra dipendenti e Agenti, tutto il Management di Generali Country Italia, e facilitatori, advisor interni e autorevoli esperti che hanno supportato i gruppi di lavoro. L'evento – riferisce una nota – è nato con l'obiettivo di accelerare l'integrazione dei fattori Esg nei processi, nel business e nella cultura aziendale generando ingaggio, responsabilizzazione e proattività delle persone nel percorso di sostenibilità intrapreso da Generali verso i clienti, i dipendenti, le comunità e tutti gli stakeholder. Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability and Social Responsibility di Generali Italia, ha dichiarato: "Fare sostenibilità, principio ispiratore del nostro piano strategico 'Lifetime Partner 2024: Driving Growth', significa essere un'azienda trasformativa, generativa e guidata dall'impatto, in grado di creare valore condiviso nel lungo periodo. Oggi si conclude a Ca' Corniani – Terra d'Avanguardia il nostro primo Hackathon Sostenibilità, una maratona non-stop di 24 ore con 130 partecipanti e un solo, grande, obiettivo: coinvolgere le nostre persone per renderle protagoniste di un cambiamento. Un cambiamento sempre più necessario e nel quale crediamo molto, convinti che dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo fare da 192 anni: occuparci di futuro, per uno sviluppo sostenibile". I 130 partecipanti tra dipendenti di Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Cattolica, Das, Genertel/Genertellife, Generali jeniot, Generali Welion e Leone Alato, oltre agli Agenti di Generali Italia e Alleanza, sono stati divisi in 16 gruppi per sfidarsi in una non-stop di 24 ore, mirata a sviluppare idee progettuali innovative e contribuire così in maniera proattiva all'integrazione dei criteri Esg nei processi, nel business e nella cultura aziendale. Sono quattro gli ambiti in cui si sono sfidati i partecipanti all'Hackathon Sostenibilità: il cambiamento climatico, la decarbonizzazione e la transizione energetica; l'inclusione sociale e il Terzo Settore; l'invecchiamento e le nuove generazioni; mindset sostenibile ed engagement.