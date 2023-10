Imprese: Generali conclude il primo Hackathon Sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sedici team hanno illustrato i lavori davanti alla propria giuria di valutazione in quattro semifinali in parallelo. Otto team, due per ogni sfida, sono giunti in finale e quattro, una per sfida, le idee migliori infine premiate dalla Giuria. Dopo la premiazione non poteva mancare un giro in bicicletta presso Ca’ Corniani – Terra d’Avanguardia, l’azienda agricola di Leone Alato nata nel 1851 e che ora è un grande centro multifunzionale, grazie alla creazione di una vasta rete ciclopedonale, a tre installazioni “site specific” firmate dall’artista Alberto Garutti – che interpretano i tre ingressi di Ca’ Corniani, confini simbolici di un luogo sempre “aperto” e accessibile ai visitatori – e all’allestimento di sedi museali. L’evento, che rientra in una strategia di lungo termine per favorire l’integrazione dei criteri Esg nel modello di business del gruppo, è stato realizzato secondo i principi della sostenibilità e per contenere il più possibile la propria impronta carbonica. Dagli allestimenti ai gadget, dai mezzi con cui i partecipanti hanno raggiunto Ca’ Corniani al catering: tutto è stato pensato per ridurre l’impatto ambientale, valorizzare esperienze di inclusione e dare una seconda vita alle cose secondo lo spirito dell’economia circolare. Per questo partecipanti e management hanno sottoscritto la “Carta degli Impegni”. Alla riuscita dell’evento hanno contribuito: Progetto Quid, l’azienda che, dando nuova vita ai tessuti, ha fornito le felpe; Up2You, che ha misurato la carbon footprint dell’evento; Natur Design, per l’allestimento in cartone, riciclato e riciclabile al 100 per cento; Food For Good, che ha recuperato le eccedenze alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare; This, che ha fornito assorbenti completamente compostabili e plastic free; Bike and Go, per il noleggio delle biciclette; Rosso, la startup che sensibilizza sull’importanza di donare il sangue; My Grants, che punta ad avvicinare i migranti al mondo del lavoro; My Secret Case, che favorisce la diffusione dell’educazione sessuale secondo i principi dell’inclusività. (Com)