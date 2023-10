Medio Oriente: Fadlun (Comunità ebraica Roma), grazie a Meloni e governo per supporto e tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premier Meloni è venuta a portarci solidarietà oggi, una vicinanza che è stata estremamente apprezzata". Lo ha detto presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, a margine della presentazione degli eventi, per l'80mo anniversario del rastrellamento del quartiere ebraico, in Campidoglio. "C'è una forte vicinanza, anche sul tema della sicurezza della comunità ebraica romana. Stiamo ricevendo un supporto molto forte e deciso dal ministero dell'Interno e da tutti gli organi di tutela. È stato innalzato il livello della sorveglianza e della sicurezza in tutte le zone che sono frequentate dagli ebrei romani. Non possiamo che ringraziare chi ci tutela", ha aggiunto (Rer)