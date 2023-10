Montenegro: fonti stampa, Spajic (Pes) propone presidenza Parlamento a coalizione Zbcg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento Europe Now (Pes) Milojko Spajic, a cui è stato affidato il compito di formare il nuovo governo del Montenegro, ha incontrato i rappresentanti della coalizione Per il futuro del Montenegro (Zbcg) e delle liste delle minoranze nazionali presenti nel Paese per cercare di costituire la nuova squadra dell’esecutivo. Secondo l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Spajic avrebbe offerto alla lista Per il futuro del Montenegro la presidenza del Parlamento, in cambio del sostegno al governo. L'opzione sarebbe accettabile anche per le minoranze. In tal caso, il movimento cittadino Ura del premier Dritan Abazovic andrebbe all'opposizione con il Partito democratico dei socialisti (Dps). Come sottolinea l’emittente radiotelevisiva, la coalizione Zbcg ha tempo fino a venerdì per decidere se accettare la proposta di Spajic. (Seb)