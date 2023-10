© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15, la commissione Affari esteri della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, svolge l'audizione di rappresentanti di Ecco. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)