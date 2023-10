Spagna: Congresso installerà pannelli solari in sei suoi edifici per 200 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato l'apertura di una gara d'appalto per l'assegnazione di un progetto del valore di oltre 200 mila euro per l'installazione di pannelli solari sui tetti di sei edifici appartenenti all'istituzione. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", l'obiettivo è di migliorare il risparmio di combustibili fossili e l'efficienza energetica. Nello specifico, la Camera bassa installerà pannelli solari in sei dei suoi sette edifici: le quattro unità che ospitano gli uffici, i gruppi parlamentari e le sale riunioni e la residenza a disposizione della presidenza del Congresso. Il periodo massimo di esecuzione dell'appalto, suddiviso in tre lotti, è di quattro mesi e il budget di base per la gara è poco più di 200 mila euro, Iva inclusa. (Spm)