Camera: domani audizione associazioni su cure dei pazienti e medicina difensiva

- Domani, alle ore 15, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00051 Marianna Ricciardi, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, svolge l'audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Anaao-Assomed e della Federazione Cimo-Fesmed. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)