Grecia: “Kathimerini”, servizi intelligence e sicurezza in allerta dopo attacchi Hamas in Israele

- A seguito degli attacchi del movimento islamista palestinese Hamas in Israele, i servizi di intelligence e sicurezza della Grecia hanno stabilito di aumentare il livello di allerta nel Paese. Lo riporta il quotidiano “Kathimerini”. In particolare, è stato deciso di aumentare la sorveglianza di potenziali obiettivi di interesse, come l’ambasciata e il consolato di Israele o le sinagoghe ad Atene, nonché di monitorare le possibili reazioni della comunità palestinese. Controlli di sicurezza sono stati rafforzati anche presso l’aeroporto della capitale greca Eleftherios Venizelos, da cui partono quotidianamente voli commerciali per Tel Aviv. (Gra)