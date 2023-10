Speciale energia: Algeria, ministro Arkab parteciperà a Forum paesi esportatori gas in Guinea Equatoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per oggi la partecipazione del ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, al 25esimo incontro ministeriale del Forum dei paesi esportatori di gas in Guinea Equatoriale (Gecf). Lo ha dichiarato il dicastero algerino in un comunicato stampa. La riunione sarà presieduta dal ministro degli Idrocarburi della Guinea Equatoriale, Antonio Oburu Ondo. Si studieranno "le condizioni del mercato internazionale del gas naturale e le prospettive a breve, medio e lungo termine, per garantire la stabilità e la sicurezza nell'offerta e nella domanda nei mercati globali del gas". La riunione affronterà anche le "preparazioni in corso per la tenuta del settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Gecf ad Algeri nel 2024". (Ala)