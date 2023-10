Medio Oriente: maggioranza, agire per evitare che arrivino fondi a Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera impegna il governo "ad agire per evitare che arrivino fondi a Hamas - attraverso canali istituzionali, organizzazioni internazionali o privati - che vengano utilizzati per finanziare attacchi terroristici e incitare all'odio verso Israele" e "a sviluppare un'azione diplomatica con i principali partner e attori regionali per evitare l'escalation del conflitto". E' quanto si legge nella risoluzione unitaria della maggioranza, a Montecitorio, sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. (Rin)