Medio Oriente: Borrell, unica soluzione è quella dei due Stati, Anp aiuti per fine ostilità

- L'attacco subito da Israele segna l'inizio di una crisi terribile per il Medio Oriente e per il Golfo Persico. "L'unica soluazione è quella dei due Stati". A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa a Mascate, in Oman, dove si trova per partecipare al Consiglio congiunto Ue-Gcc (Consiglio cooperazione per il Golfo). "Quello che è successo è scioccante, per la sofferenza che l'attacco perpetrato da Hamas ha causato e continua a causare e per l'impatto negativo che questo avrà sulla possibilità per i due popoli di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza", ha dichiarato. "Sabato scorso ho parlato con il primo ministro palestinese per chiedere all'Autorità nazionale palestinese di contribuire all'immediata cessazione delle ostilità e di promuovere gli interessi del popolo palestinese e l'aspirazione dell'intera regione alla sicurezza e alla stabilità", ha aggiunto. "Ho parlato anche con il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen per esprimere la solidarietà dell'Unione europea di fronte a questi terribili attacchi terroristici, la nostra ferma condanna della violenza e del terrore e la necessità di rispettare il diritto umanitario internazionale, per evitare che altre vite civili vadano perdute", ha poi dichiarato l'Alto rappresentante europeo. "Ho parlato con molti altri paesi del Golfo e con altri partner della regione. Oggi abbiamo concordato che la priorità è cessare la violenza e prevenire un'ulteriore escalation regionale. È della massima importanza garantire il rilascio degli ostaggi e la protezione dei civili in ogni momento e da parte di tutte le parti", ha continuato Borrell. (segue) (Beb)