Medio Oriente: Borrell, unica soluzione è quella dei due Stati, Anp aiuti per fine ostilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica soluzione è quella dei 'due Stati', noi non ne conosciamo un'altra", ha spiegato Borrell. I ministri dell'Unione europea e del Consiglio di cooperazione del Golfo, in una dichiarazione comune, ha poi concluso Borrell, condannano la violenza e esortano alla moderazione e alla calma di tutte le parti in causa. "Il Consiglio sostiene l'iniziativa intrapresa dall'Arabia Saudita, dall'Unione europea, dalla Lega degli Stati Arabi, insieme all'Egitto e alla Giordania, per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. Insieme abbiamo ribadito il nostro impegno per una soluzione a due Stati. Perché è l'unica soluzione, non ne conosciamo altre, basata sulle linee guida in conformità con l'iniziativa di pace araba e la relativa risoluzione delle Nazioni Unite", ha poi affermato Borrell. Inoltre, è stata sottolineata l'importanza di un sostegno finanziario sostenuto per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) e di "continuare il supporto umanitario e di sviluppo per i palestinesi nei territori occupati", ha concluso l'Alto rappresentante Ue. (Beb)