Latina: incidente stradale tra auto e furgone, 2 feriti

- Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto nel Comune di Latina. È successo nella tarda mattinata di oggi, quando un'auto e un furgone si sono scontrate in via del Crocifisso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno soccorso le persone ferite, apparentemente in modo non grave, e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. (Rer)