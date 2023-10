Angola: critiche a Lourenco, Corte d'appello inasprisce pena detentiva per influencer di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Luanda, in Angola, ha aumentato a due anni la condanna emessa ai danni dell'influencer di TikTok Ana da Silva Miguel, accusata di aver insultato il presidente Joao Lourenco sul social media. Lo riferiscono i media angolani, ricordando che l'influencer era stata precedentemente condannata a scontare sei mesi di carcere ma che i magistrati hanno ritenuto la sentenza troppo indulgente. La Corte ha respinto la richiesta di clemenza avanzata dai legali di Ana - madre di due figli piccoli - e ha giustificato l'inasprimento della sentenza con le parole ritenute offensive usate dalla tiktoker e la forte influenza da lei esercitata attraverso i social. Ha inoltre condannato l'imputata a pagare al presidente 1.200 dollari per i "danni arrecati alla sua reputazione". La sentenza è definitiva perché il ricorso alla Corte suprema è consentito solo per condanne superiori ai tre anni. Nota con il nome d'arte di Neth Nahara, l'influencer con oltre 230 mila follower aveva accusato il capo dello Stato di "anarchia e disorganizzazione" e di essere responsabile della scarsità di scuole, lavoro e alloggi per gli abitanti del Paese. Secondo il suo legale, la donna è la prima persona in Angola ad essere condannata per contenuti pubblicati su TikTok. Il presidente Lourenço è stato rieletto per un secondo mandato lo scorso agosto, assicurando la continuità del governo del suo partito, il Movimento popolare per la liberazione dell'Angola (Mpla), al potere dall'indipendenza ottenuta nel 1975 dal Portogallo.(Res)