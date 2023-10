Spettacolo: sottosegretario Mazzi avvia incontri su Codice con operatori settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani e giovedì 12 ottobre 2023 si svolgerà a Roma, al ministero della Cultura, il primo ciclo di incontri sul Codice dello spettacolo con le associazioni, le organizzazioni e gli operatori che, su invito del ministero, hanno presentato proposte mirate al percorso di riforma e stesura del Codice, come prevede la legge delega n. 106 del 2022. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che, finora, risultano pervenuti oltre 80 documenti con contributi articolati per punti e priorità. Alle riunioni, presiedute dal sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, con il direttore generale dello spettacolo Antonio Parente, sono state invitate più di 100 realtà rappresentative del settore. (Rin)