Abruzzo: Giovani Imprenditori Cna, Daniela Giangreco nuova presidente regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniela Giangreco è la nuova presidente regionale di Cna Giovani imprenditori Abruzzo. E' stata eletta ieri mattina a Pescara nel corso di una riunione cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente e il direttore regionale della Cna Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il vicedirettore Silvio Calice, il vicepresidente nazionale di Cna Giovani imprenditori, Ivano Lapergola, la direttrice della Cna di Chieti, Letizia Scastiglia. Daniela Giangreco - che rileva nel ruolo di presidente Melania Dottori - è laureata in Chimica e Tecnologie farmaceutiche ed è titolare dal 2016 di un laboratorio per la produzione di cosmetici a Chieti. Dei giovani imprenditori Cna, che proprio nella provincia di Chieti - come ha ricordato Saraceni nel suo intervento di saluto - hanno sempre avuto il loro nucleo organizzato più forte e attivo, segue le attività fin dall'inizio. Distinguendosi - la descrive così Ivano Lapergola - per essere sempre "presente, attiva, propositiva. Dai molteplici interessi culturali (è infatti presidente dell'Associazione di teatro popolare 'Cuntaterra') Daniela Giangreco ha le idee molto chiare sull'avvio del proprio mandato". (segue) (Gru)