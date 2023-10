Abruzzo: Giovani Imprenditori Cna, Daniela Giangreco nuova presidente regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non basta lamentarsi per i tanti problemi che le imprese affrontano ogni giorno - ha detto Daniela Giangreco - occorre saper ascoltare i bisogni che esprimono e tradurli in proposta: per questo, studio e formazione saranno alcuni dei punti fermi del mio mandato". Profilo decisamente tenace ("Vola alto solo chi osa farlo" è il suo slogan), ora Daniela Giangreco è attesa da un carnet di impegni molto ampio per consolidare ed estendere in tutto il territorio regionale la presenza organizzata di Cna Giovani imprenditori. Anche perché la platea di riferimento si presenta potenzialmente molto ampia, come ha ricordato Di Costanzo: "Ben il 40 per cento delle oltre 7 mila imprese che ogni anno si iscrivono nei sistemi camerali sono composte da giovani imprenditori". (Gru)