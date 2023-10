Medio Oriente: Putin, conflitto a Gaza dimostra come politica Usa nella regione sia fallita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro attualmente in corso nella Striscia di Gaza è un chiaro esempio di come la politica degli Stati Uniti nella regione sia stata un fallimento. Lo ha sostenuto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con il primo ministro iracheno, Mohammed Al Sudani, a Mosca. "Penso che molti saranno d'accordo con me che questo è un chiaro esempio del fallimento della politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, che ha cercato di monopolizzare la soluzione del conflitto, ma, sfortunatamente, non si è preoccupato di trovare compromessi accettabili per entrambe le parti, ma, al contrario, ha promosso le proprie idee su come dovrebbe essere fatto", ha detto Putin. Secondo il presidente russo, gli Stati Uniti hanno esercitato "pressioni su entrambe le parti del conflitto". Lo hanno fatto ogni volta "senza tenere conto degli interessi fondamentali del popolo palestinese", ha proseguito Putin, riferendosi alla necessità di attuare le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla creazione di "uno Stato palestinese sovrano indipendente". (Rum)