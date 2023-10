Imprese: Eni festeggia oggi 70 anni di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana, e l’amministratore delegato della società, Claudio Descalzi, hanno celebrato oggi i 70 anni di Eni ospitando l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in presenza di una delegazione di ministri del governo italiano. L’incontro è avvenuto presso il contesto architettonico del Gazometro di Roma Ostiense, di proprietà Eni e dove l’azienda ha avviato il primo distretto di innovazione tecnologica dedicato alle nuove filiere energetiche, e aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università. “Dal 1953 a oggi Eni ha accompagnato l’Italia attraverso le grandi trasformazioni economiche e sociali della nostra epoca, guidando da protagonista le fasi del cambiamento" ha commentato Zafarana. "Questo - ha aggiunto - grazie a elementi distintivi come la leadership tecnologica, la capacità di creare partnership di valore e di rispondere alle sfide complesse, che le hanno consentito di affermarsi come una realtà internazionale e che ora ne sostengono una transizione energetica che dovrà essere giusta, equa e garantire nel contempo la sicurezza e la sostenibilità economica degli approvvigionamenti. Eni oggi fa onore ai suoi 70 anni di storia, e guarda con passione e fiducia al suo futuro potendo contare su professionalità e competenze tecniche d’eccellenza. Puntando sul grande patrimonio rappresentato dalle sue persone”. (segue) (Com)