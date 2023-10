Kazakhstan: Tokayev in visita a Kyzylorda, illustrati progetti in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, si è recato oggi in visita a Kyzylorda, nell’omonima regione nel sud del Paese, dove ha partecipato a una serie d’incontri sui progetti in corso nell’area. Lo riporta l’ufficio stampa dell’Akorda, la presidenza di Astana. A Tokayev è stato presentato il progetto della nuova centrale elettrica cittadina, realizzato sulla base di un accordo firmato lo scorso anno dal ministero dell’Energia kazakho e dalla società turca Aksa Enerji Uretim. L’impianto avrà una capacità di 240 megawatt di elettricità e costerà circa 424 milioni di euro. I lavori dovrebbero essere completati entro la fine del 2025. Tokayev ha definite il Progetto importante per garantire la sicurezza energetica del Paese. A Kyzylorda il presidente è stato in visita anche al cantiere del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Korkyt Ata, progetto da poco meno di 40 milioni di euro. Secondo il governatore della regione, Nurlybek Nalibayev, il terminal sarà in grado di servire oltre 250 passeggeri l’ora e dovrebbe essere completato il prossimo anno. Infine, a Tokayev è stato illustrato il progetto di realizzazione della nuova strada tra Kyzylorda e Zhezkazgan, nella regione centrale di Ulytau. Al momento sono stati completati 104 chilometri su 216.(Res)