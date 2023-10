Ucraina: presidente romeno, continueremo sostegno a Kiev finché necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania continuerà a sostenere l'Ucraina, anche militarmente, finché sarà necessario. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale in Romania. Questa visita è "storica per le relazioni bilaterali e invia un forte messaggio del nostro impegno costruttivo", ha detto Iohannis. "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina a vincere la guerra ma abbiamo il dovere e la responsabilità di proiettare le nostre relazioni a lungo termine. Continueremo a fornire sostegno, compreso quello militare, se necessario, fino alla vittoria", ha aggiunto. "Esprimo ancora una volta la mia piena ammirazione per il coraggio e la resilienza del popolo ucraino. Fin dai primi momenti dell'aggressione, che dimostra che la Russia resta la principale minaccia per il continente europeo, la Romania è stata al fianco dell'Ucraina. Sostenerla è un nostro interesse strategico", ha spiegato il presidente romeno. "Abbiamo deciso oggi, insieme, di avviare concretamente il processo di rilancio del rapporto tra Romania e Ucraina a livello di partenariato strategico. È già stato concordato di raddoppiare la capacità di transito (dei cereali) attraverso i porti romeni portandola a quattro milioni di tonnellate. Dall'inizio della guerra sono transitate in Romania oltre 27 mila tonnellate di grano provenienti dall'Ucraina. Ho riconfermato il sostegno politico e pratico della Romania all'apertura dei negoziati di adesione per l'Ucraina e la Moldova fino alla fine del 2023. Personalmente sosterrò questa decisione al Consiglio europeo di dicembre. È una decisione che confermerà i progressi dei due Paesi, nonostante le condizioni particolarmente difficili", ha detto Iohannis. (Rob)