Legge Bilancio: Bitonci, in manovra risorse per famiglie e detrazioni a contrasto denatalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il ministro Giorgetti durante l'audizione sulla Nadef nelle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, in favore delle famiglie e della natalità. Nella prossima manovra di Bilancio, saranno potenziati gli aiuti alla genitorialità attraverso un pacchetto da 1 miliardo di euro. Nel 2022, abbiamo registrato il minimo storico di nascite, la leva fiscale è essenziale per invertire il trend. L'obiettivo è rafforzare l'assegno unico e ridurre nel contempo la tassazione sui nuclei familiari, anche attraverso la reintroduzione delle detrazioni per figli a carico". Lo dichiara il sottosegretario alle Imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci. (Rin)