Città metropolitana Roma: presentato evento benefico per associazione "Lega del Filo d'Oro"

È stata presentata a Palazzo valentini, per intraprendenza dei Consiglieri Mariano Angelucci e Giulia Tempesta, con il supporto della segreteria XII Commissione capitolina di "Roma Capitale" e in collaborazione con Stefano Cerrone di Vintage Car Expertize e Carmine Fallarino, presidente del club Asi Lccb, l'iniziativa sociale di Beneficenza e Assistenza in favore della Associazione "Lega del Filo d'Oro", rappresentata da Monica di Capua, referente della sede romana della associazione. Presente anche il referente del Comitato Paraolimpico della Regione Lazio Marco Iannuzzi. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. L'evento benefico - prosegue la nota - inserito nel contesto di una più ampia manifestazione a carattere nazionale promossa da Asi Solidale, si terrà il giorno 14 ottobre 2023 in piazzale Pakistan all'Eur nello spazio prospicente il ristorante "IL Fungo". Saranno presenti un gruppo di ragazzi disabili accompagnati ognuno dal proprio Assistente Sociale di sostegno; lo scopo della manifestazione è quello di consentire a questi ragazzi con disabilità grave di provare un percorso emozionale, sia tattile che sensoriale che li stimoli positivamente. Interverranno moto Ural con Sidecar, Piaggio Vespa con Sidecar, Vetture d'epoca di ogni genere e quanto altro per esaltare il percorso emozionale nonché per accompagnare i ragazzi in un breve giro turistico nelle zone a basso traffico e verdeggianti del quartiere Eur a ridosso di Piazzale Pakistan.