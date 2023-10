Città metropolitana Roma: presentato evento benefico per associazione "Lega del Filo d'Oro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ci siamo inseriti nel grande lavoro della Lega del Filo D'oro, recuperando il tempo perduto dopo l'immobilismo dei tempi passati, per seguire anche le linee guida del sindaco Roberto Gualtieri, sensibile a queste tematiche", ha dichiarato il consigliere metropolitano Mariano Angelucci. "Questa presentazione - aggiunge - vuole fare cassa di risonanza alle iniziative che si propongono di aiutare le persone fragili che spesso non trovano sostegno da parte delle istituzioni anche per migliorare l'aspetto sociale della nostra Città. La rete solidale che può mettere a disposizione Città metropolitana e Roma Capitale, diventa fondamentale per sostenere in maniera omogenea e strutturata il terzo settore, motore della solidarietà", conclude Angelucci. "Ringrazio Stefano Cerrone e Carmine Fallarino, assieme al Vintage Car Expertise, Club Lccb (Legendary Classic Cars Bracciano), il Comitato Paraolimpico Lazio e Aliseso per l'opportunità. È un evento importante che unisce la passione dei club romani e non, automobilistici e motoristici, che in questa occasione promuove una bellissima iniziativa di solidarietà, per la quale sono grata alla Lega del Filo d'Oro", afferma la presidente della commissione capitolina Bilancio, Giulia Tempesta. (segue) (Com)