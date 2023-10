Città metropolitana Roma: presentato evento benefico per associazione "Lega del Filo d'Oro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Usciamo finalmente - aggiunge Tempesta - da quella ridotta che voleva che a a Roma non si potesse fare più nulla. Questo evento, come tanti altri che si stanno facendo a Roma quotidianamente, ci dimostra il contrario e ringrazio anche i Club che ci permettono di fare rete e di far si che la passione di uno diventi quella di tutti, come accadrà sabato prossimo all'Eur con i ragazzi ipovedenti e lipoudenti. Non c'è solo l'organizzazione, ma un collettivo di persone che si sentono responsabili di ciò che fanno e questa è la strada giusta per fare ancora meglio e continuare così" conclude Tempesta. Il percorso - prosegue la nota - sarà svolto a bassissima velocità e nel pieno rispetto del codice della strada e del buonsenso. Contemporaneamente sarà promossa una donazione in favore della " Lega del Filo d'Oro". Questa associazione per persone con disabilità - conclude la nota - è un punto di riferimento nazionale da oltre 60 anni per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. (Com)