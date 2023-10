Medio Oriente: Provenzano (Pd), politica non si divida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi occorre unirsi contro il terrore. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di una politica che sia alta. La politica non dovrebbe dividersi, ma dare un segnale forte di unità. E' la ragione per la quale abbiamo offerto la disponibilità ad una mozione comune, nella speranza che fosse colta. E' ancora possibile farlo". Lo ha affermato il deputato del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, nell’Aula della Camera, nell’ambito della discussione sulle comunicazioni del governo, con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulla situazione e sulle prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele. (Rin)