Iran: Fmi alza stima crescita economica al 3 per cento nel 2023

- Per l’economia iraniana, si prevede un tasso di crescita del 3 per cento per il 2023 e del 2,5 per cento per il 2024. È quanto emerge dalle stime economiche pubblicate oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Le previsioni riguardanti la Repubblica islamica, dunque, sono state riviste al rialzo rispetto ai dati diffusi lo scorso luglio, secondo i quali nel 2023 la crescita economica iraniana sarebbe stata del 2,5 per cento, mentre nel 2024 sarebbe stata del 2 per cento. Sempre secondo l’Fmi, l’inflazione, che nel 2022 è stata del 45,8 per cento, nel 2023 raggiungerà il 47 per cento, per attestarsi, nel 2024, al 32,5 per cento. Quanto al saldo della bilancia commerciale, che nel 2022 era stata pari al 4,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil), nel 2023 sarà del 3,4 per cento del Pil, mentre nel 2024 sarà pari al 3,7 per cento del Pil. L’Fmi, infine, ha previsto un aumento del tasso di disoccupazione dal 9,4 del 2023 al 9,6 del 2024, a fronte del 9,3 per cento del 2022. (Irt)