Milano: De Corato (FdI), Centri Sociali e Sinistra Radicale al presidio pro Palestina, Majorino da che parte sta?

- Oggi pomeriggio, "i Centri Sociali e la sinistra radicale, terranno un presidio in piazza dei Mercanti dove manifesteranno a favore dell'intifada fino alla vittoria con 'Milano per la Palestina'. Il compagno Majorino, Europarlamentare e capogruppo del Pd in Regione Lombardia e che ha recentemente cenato al Leoncavallo, con chi sta? Con i Centri Sociali, con i collettivi studenteschi, con la sinistra radicale e con i suoi compagni di cena e di merende? Loro, come accade ogni anno il 25 aprile, inneggiano a favore dei terroristi di Hamas contro il popolo ebraico, contestano Israele e sventolano in piazza le bandiere di Hamas palestinesi. A Milano, nel frattempo, una parte della Sinistra fa finta di niente e mostra le bandiere della pace per coprire il vergognoso atteggiamento dell'estrema sinistra". Così l'Onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. (Com)