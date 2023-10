Armenia-Kirghizistan: colloquio Pashinyan-Japarov, premier armeno non parteciperà a riunione Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in una conversazione telefonica con il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov, ha dichiarato che non potrà prendere parte al prossimo vertice della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Bishkek. Lo ha riferito il ​​servizio stampa del capo dello stato kirghiso. I colloqui si sono svolti su iniziativa della parte armena. I politici hanno discusso di “questioni di attualità dell’agenda bilaterale, inclusa la prossima riunione del Consiglio dei capi di Stato della Csi, che si terrà a Bishkek il 13 ottobre”. "Durante il colloquio, il primo ministro armeno ha annunciato con rammarico che, a causa di una serie di circostanze, non potrà prendere parte alla riunione del Consiglio della Duma di Stato della Csi", ha riferito il servizio stampa. I due leader hanno concordato di mantenere contatti costanti e di rafforzare le relazioni bilaterali “nello spirito di amicizia per il bene dei popoli dei due Paesi”. (Rum)