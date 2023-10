Olocausto: Gualtieri, programma eventi per anniversario rastrellamento Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ottantesimo anniversario del rastrellamento del quartiere ebraico di Roma, che cade il 16 ottobre, "quest'anno, a differenza dei precedenti, abbiamo immaginato invece che una serie di cerimonie, un vero e proprio programma di eventi che aiuti a restituire spessore e profondità a quel terribile 16 ottobre". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del programma oggi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Il programma è stato elaborato insieme alla comunità ebraica di Roma "che ringrazio per essere qui, in un momento tragico, in cui la mente non può non andare alle immagini terribili che stiamo vedendo in queste ore", ha aggiunto. La proposta "è stata avanzata in parlamento dall'onorevole Claudio Mancini (Pd, ndr) che ringrazio", ha concluso.(Rer)