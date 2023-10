Medio Oriente: Borrell, ministri Ue condannino atti terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio Ue informale degli Affari esteri, che si svolgerà questo pomeriggio, dovrebbe affrontare la situazione in Medio Oriente e ribadire che Israele ha il diritto di difendersi ma rispettando il diritto umanitario internazionale, nonché condannare gli atti di terrorismo. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, in una conferenza stampa a Mascate, in Oman, dove si trova per dove si trova per partecipare al Consiglio congiunto Ue-Gcc (Consiglio cooperazione per il Golfo). "Sono sicuro che i ministri saranno d'accordo con la comunicazione che abbiamo concordato nel corso del consiglio di oggi, perché penso che questo accordo sia tutto ciò che si poteva dire", ha detto Borrell. La comunicazione, ha spiegato il capo della diplomazia Ue, "condanna tutti gli attacchi contro i civili, invita a proteggerli e ricorda l'obbligo di rispettare i principi universali del diritto internazionale umanitario. Ciò significa che Israele ha il diritto di difesa, certo, ma deve essere attuato secondo i principi del diritto internazionale umanitario". Inoltre, ha proseguito Borrell, "chiediamo il rilascio degli ostaggi e l'accesso al cibo, all'acqua e alle medicine, anche questo in accordo con il diritto internazionale umanitario. E chiediamo la necessità di una soluzione politica, che possa evitare, ancora una volta, il prolungarsi del ciclo della violenza". Infine, "rifiutiamo gli atti di terrorismo che hanno creato così tanto dolore, e certamente, a mio avviso, non hanno sostenuto e aiutato la causa palestinese", ha poi concluso. (Beb)