Euro 2032: Sbrollini (Iv), opportunità e sfida per l'Italia

- Ospitare in coabitazione con la Turchia gli Europei di calcio del 2032 è un importante risultato che costituisce, nel contempo, una grande opportunità e una grande sfida per l'Italia. Lo ha dichiarato la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, responsabile sport del partito. "Noi da sempre crediamo ai grandi eventi e alle capacità organizzative del nostro Paese, e quindi siamo certi che Euro32 sarà un successo. Serve però mettersi subito al lavoro su una attenta pianificazione", ha proseguito. "Questo successo - ha aggiunto Sbrollini - può essere l'occasione giusta per affrontare, finalmente, il tema degli stadi e della loro ristrutturazione o costruzione ex novo. Una questione aperta da troppi anni, che sta frenando lo sviluppo dei club italiani e del calcio azzurro". "Se la finale degli Europei sarà assegnata all'Italia, come auspichiamo, e a Roma, sarebbe emozionante vederla in un impianto nuovo o comunque rinnovato", ha concluso. (Rin)