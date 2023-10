Ucraina-Romania: Zelensky, aspettiamo "buone novità" su forniture di artiglieria e difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno "buone novità" per l'Ucraina in relazione alle forniture di artiglieria e difesa aerea. E' quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo romeno, Klaus Iohannis, a Bucarest. "Ci saranno buone notizie per quanto riguarda l'artiglieria e la difesa aerea" ha affermato il capo dello Stato ucraino, ringraziando la leadership e il popolo della Romania del sostegno e solidarietà. "La Romania ha fornito all'Ucraina l'assistenza militare, politica, soprattutto quella umanitaria ed economica", ha sottolineato il presidente ucraino. Zelensky ha osservato di aver anche informato Iohannis della situazione sul campo di battaglia e delle esigenze delle truppe ucraine. (Kiu)