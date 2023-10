Lombardia: Pizzighini (M5S), carriere alias vittoria ragazzi, maggioranza se ne faccia una ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione contro le carriere alias "oggi ha sancito un patto tra una parte della maggioranza e l'opposizione, per archiviare le istanze della destra retrograda. Sui diritti civili non si gioca e si sta compatti, ai nostri cittadini dobbiamo garantire protezione e sostegno. Accompagneremo sempre i giovani lombardi nei loro percorsi di crescita e di autodeterminazione, la libertà alla vita e a costruirsi il futuro desiderato, sognato e difeso sarà la battaglia dei 5 Stelle, anche in questa legislatura. A quella parte della maggioranza che ha presentato senza alcuna vergogna questa mozione oggi, con emozione e immensa gioia, dico di arrendersi, farsene una ragione, i giovani sono più avanti di loro e hanno già vinto", conclude la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Paola Pizzighini.(Com)