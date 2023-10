Nato: delegazione italiana Assemblea parlamentare a sessione annuale Copenaghen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi al centro della sessione - continua la nota - la guerra in Ucraina e la ricostruzione del Paese, il ruolo globale della Cina, la nuova postura in materia di sicurezza e l'attuazione delle decisioni assunte al vertice di Vilnius, la tutela delle infrastrutture marittime critiche, le nuove tecnologie, la sicurezza energetica e alimentare, la sicurezza del Mar Nero, il contrasto alla disinformazione e la resilienza. Durante la riunione della commissione Politica, il presidente Cesa ha espresso solidarietà ad Israele, colpito in queste ore da un drammatico attacco che configura una situazione di vera e propria guerra, mentre Formentini ha richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dalla posizione cinese a livello globale. In commissione Difesa, il vicepresidente Orsini si è soffermato sul tema dell'Artico e delle aspirazioni di indipendenza della Groenlandia e in commissione Democrazia e Sicurezza, Richetti ha evidenziato l'uso della crisi alimentare come arma di guerra. Infine, Losacco è intervenuto nel dibattito in plenaria per chiedere al vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, di definire una strategia per l'Africa oltre a quella per il fronte orientale. (Com)