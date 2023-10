Lombardia: Lega, in Consiglio regionale mozione per sostegno a Israele e condanna Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Consiglio regionale il gruppo Lega ha presentato una mozione urgente per condannare fermamente l'attacco ai danni di Israele da parte dell'organizzazione terroristica islamica Hamas, esprimere il cordoglio per le vittime e impegnare la giunta regionale a farsi parte attiva in ogni sede per sostenere l'auspicato processo di pace e il diritto dello Stato di Israele a esistere. Vogliamo ribadire ancora una volta, senza se e senza ma, il nostro sostegno al popolo israeliano a vivere in pace nella propria terra, senza essere costretto a subire continui e vili attacchi terroristici da parte di Hamas o altre organizzazioni islamiche che, ormai è chiaro a tutti, non vogliono in alcun modo portare avanti quel fragile processo di pace su cui Israele e l'Occidente sono da tempo impegnati". Lo fa sapere il gruppo Lega in Consiglio regionale. La mozione è stata sottoscritta da tutti i consiglieri leghisti e vede come promotori i consiglieri Scurati e Caparini. Ieri sera, inoltre, la facciata del Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, è stata illuminata con la scritta "Con Israele" in segno di solidarietà allo Stato di Israele per i gravissimi e inaccettabili fatti di questi giorni. (Com)